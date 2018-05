Die Welt ist im Hochzeitsfieber – auch ein deutsches Promi-Paar hat sich an diesem Samstag das Jawort gegeben! Während alle Royal-Fans nach Großbritannien schauen, um die Heirat von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) zu verfolgen, feiert ein Bauer sucht Frau-Paar heute sein persönliches Romantik-Spektakel: Bauer Benny und seine Nadine sind jetzt Mann und Frau. Mit einer rührenden Liebeserklärung machte die Braut wenige Stunden vor dem Ringtausch klar, wie sehr sie sich auf die Zeremonie freute.

Erst im vergangenen Jahr hatten sich die Kindergärtnerin und der Traktorfan in der Kuppelshow kennen- und lieben gelernt. Heute stand nun endlich die standesamtliche Eheschließung an – kurz vorher zeigte Nadine auf ihrem Instagram-Account, dass sie sich ihrer Sache vollkommen sicher sei. "Er ist ein so wundervoller Mann, der in wenigen Stunden mein Ehemann sein wird. Der Mann, für den ich seine Prinzessin bin. [...] Du bist mein Prinz. Durch dich weiß ich, was Liebe ist", schrieb sie zu einer Collage aus lauter schönen Schnappschüssen mit ihrem Benny.

In dem Posting bedankte sich Nadine auch dafür, dass der Landwirt aus dem Schwarzwald ihr den Glauben an die Liebe zurückgegeben habe. "Mein Weg war alles andere als leicht. Ich hatte mich selber fett gefressen, wurde gemobbt und für minderwertig gehalten, weil ich fett war. Die erste Ehe, die nur eine einzige Lüge war", erinnerte sie sich an eine schwere Zeit in ihrem Leben. Das alles ist nun vergessen – heute ging Nadine einen weiteren Schritt in ihre Zukunft mit Bauer Benny, auf den am 4. August die kirchliche Trauung folgt.

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Nadine und Benny von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D / André Kowalski Inka Bause zusammen mit Bauer Benny und Nadine, "Bauer sucht Frau"-Finalshow 2017

Anzeige

MG RTL D Nadine und Bauer Benny, "Bauer sucht Frau"-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de