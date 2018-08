Bereits seit Jahren werden immer wieder Debatten über die unterschiedliche Bezahlung in der Film- und Fernsehbranche geführt, denn weibliche Stars verdienen weniger als ihre männlichen Kollegen. Im vergangenen Januar wurde das bei Mark Wahlberg (47) und Michelle Williams (37) ziemlich deutlich: Für einen Nachdreh bekam Mark anderthalb Millionen, Michelle knapp 1.000 US-Dollar. Die anschließenden Diskussionen haben ihren Zweck erfüllt: Jetzt erhält die 37-Jährige genauso viel Kohle wie ihr Co-Star!

Michelle und Sam Rockwell (49) sind die Stars einer acht Episoden langen und noch unbenannten Tanzserie. Laut Vanity Fair nimmt die unfaire Gagenverteilung zumindest in diesem Projekt ein Ende: Die vierfache Oscar-Nominierte und Sam sollen gleich viel Geld überwiesen bekommen. Das berichten zwei Insider, die mit den Verträgen der beiden vertraut sein sollen. Um welche Summe es sich aber handelt, ist nicht bekannt.

Neben Michelle sorgte auch die Entlohnung von Claire Foy (34) in der Netflix-Produktion "The Crown" für Aufsehen. Zwei Staffeln lang war Claire als junge Queen Elizabeth II. (92) zu sehen, Matt Smith (35) verkörperte ihren Ehemann Prinz Philip (97). Die 34-Jährige hatte die größere Rolle als Matt, doch finanziell machte sich das nicht bemerkbar. Die Begründung: Der 35-Jährige sei nach seiner Darstellung von Doctor Who bekannter als Claire.

Kevin Winter/Getty Images Mark Wahlberg und Michelle Williams bei der Premiere von "Alles Geld der Welt"

Anzeige

Angela Weiss/AFP/Getty Images Sam Rockwell in Jersey City, New Jersey

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Claire Foy und Matt Smith bei der 75. Golden Globe Verleihung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de