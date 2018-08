Selbst das Leben eines Hollywoodstars ist nicht immer glamourös. Jennifer Aniston (49) gilt als eine der schönsten, erfolgreichsten Frauen der Welt. In ihrer Kindheit musste sie aber trotzdem kämpfen – sie wurde gemein gehänselt. Das verriet die Schauspielerin in einem neuen Interview, in dem sie die schmerzhaften Erinnerungen aus ihrer Jugend ganz offen enthüllte. Jen könne sich auch heute nicht erklären, warum gerade sie zur Zielscheibe des Spottes gemacht worden war, verriet aber, als Teenie ein paar Kilos mehr gewogen zu haben.

Im Gespräch mit InStyle erzählte Jennifer: "Ich war eines dieser Kinder, das irgendwie gemobbt wurde, und ich weiß nicht, weshalb. Eines dieser Kinder, das die anderen ausgelacht haben. Es war eine seltsame Zeit, fünfte, sechste, siebte Klasse. Ich war ein bisschen fülliger, also wurde ich gehänselt." Glücklicherweise sei sie nicht in Zeiten von Instagram, Facebook und Co. groß geworden. "Die Kindheit ist so eine verletzliche Zeit und ich bin mir sicher, dass ein Teil von mir glaubte, weshalb sie mich gemobbt haben. Ich bin froh, dass ich kein Smartphone oder soziale Netzwerke hatte, die ich benutzt und gedacht habe: 'Oh, so sehe ich nicht aus, und so auch nicht.' Ich wollte nur Spaß haben und spielen", berichtete sie.

Von diesen technologischen Neuerungen unserer Zeit hält der "Er steht einfach nicht auf dich"-Star auch jetzt nicht viel. "Unsere Freunde haben eine Zehn- und eine Elfjährige mit Instagram. Sie fangen viel früher an, als ich noch nicht mal drüber nachgedacht habe, wie ich aussehe oder welches Make-up ich tragen soll oder welchen Typ ich mag", entrüstete sich Jennifer. Die Beauty findet: iPhones, Snapchat und Co. erzeugen Narzissmus: "Die Menschen benutzen Filter und alle möglichen Werkzeuge, um zu verbergen, wer sie wirklich sind." Könnt ihr Jennifer zustimmen?

Matt Winkelmeyer/Getty Images Schauspielerin Jennifer Aniston bei einer Veranstaltung in Kalifornien

Anzeige

Tim P. Whitby/Getty Images Jennifer Aniston

Anzeige

Splash News Jennifer Aniston, Hollywood-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de