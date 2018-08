Wird aus Demi Lovato (25) und Wilmer Valderrama (38) etwa wieder ein Liebespaar? Die Sängerin, die nach einer Drogenüberdosis im Krankenhaus gelandet war und gerade einen Entzug macht, war bis vor zwei Jahren mit dem Schauspieler zusammen. Insgesamt sechs Jahre gingen die beiden als Paar durchs Leben, auch jetzt noch verbindet sie eine tiefe Freundschaft – wird Wilmer seine Verflossene nun zurückgewinnen wollen und ihr einen Heiratsantrag machen?

Das Überdosis-Drama soll die Ex-Lover wieder zusammengebracht haben. Der 38-Jährige steht seiner Ex in der schweren Zeit bei und will ihr so gut wie möglich beim Rehab-Programm helfen. Wartet am Ende etwa ein Kniefall auf Demi? Ein Insider behauptet gegenüber InTouch, dass sie nun über eine gemeinsame Zukunft mit dem "Die wilden Siebziger"-Star nachdenke – und er auch. "Wilmer fühlt das Gleiche, er will auch heiraten", ist die Quelle sicher.

Erst vor Kurzem hatte ein Bekannter des Hollywood-Stars erklärt, er habe Demi ohne Hintergedanken beigestanden. Wenn alles stimmt, kamen die alten Gefühle da ganz von alleine zurück: "Sie haben zurück zueinandergefunden, also ist aus diesem Albtraum auch etwas Gutes hervorgegangen. Wilmer hat Demi mehrmals im Krankenhaus besucht, als sie sich dort erholt hat, und blieb stundenlang. Er liebt Demi wirklich und sie liebt ihn." Und so ganz unwahrscheinlich ist die Reunion tatsächlich nicht: Die Ex-Disney-Darstellerin hatte vor einigen Monaten noch erklärt, nie jemanden so geliebt zu haben wie ihren einstigen Partner... Glaubt ihr, die beiden werden sich echt bald verloben? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Rochelle Brodin/Getty Images Wilmer Valderrama beim Photo Femmes Exhibition Opening 2016

Instagram / ddlovato Wilmer Valderrama und Demi Lovato

Charley Gallay/Getty Images Wilmer Valderrama und Demi Lovato bei einer Party von Nick Jonas

