Wilmer Valderrama und Amandas zweites Kind ist auf der Welt

Wilmer Valderrama (45) und Amanda Pacheco freuen sich über neuen Familienzuwachs: Der Schauspieler und die Filmregisseurin hießen vor wenigen Tagen ihren zweiten Nachwuchs willkommen. Am 11. Juli erblickte das Baby das Licht der Welt, wie das Paar kürzlich in einem niedlichen Beitrag auf Instagram bekannt gegeben hat. Wolf Monte Valderrama lautet der Name, auf den der Spross von Wilmer und Amanda zukünftig hören wird.

In einer Reihe von Bildern machen sie den kleinen Wolf der Welt bekannt. Auf einem Schnappschuss liegt das Baby schlafend auf Mamas Brust, auf einem anderen präsentiert der Papa stolz seinen neuen Familienzuwachs und auf zwei weiteren liegt Wolf im Arm seiner großen Schwester Nakano Oceana Valderrama. Zahlreiche Fans und Freunde freuen sich über das Familienglück der Valderrama-Pachecos. "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch! Er ist absolut wunderschön", bringt beispielsweise Schauspielerin Carmina Garay ihre Freude in der Kommentarspalte zum Ausdruck.

Wilmer und Amanda, die seit einigen Jahren ein Paar sind, haben sich seit der Geburt ihrer Tochter Nakano immer wieder als liebevolle Eltern gezeigt. Nakanos außergewöhnlicher Name, inspiriert von japanischer Kultur und Werten, brachte bereits viel Aufmerksamkeit. Mit der Namenswahl Wolf Monte bleiben der Ex von Demi Lovato (32) und die "The Good Magician"-Bekanntheit ihrer Vorliebe für klangvolle und naturverbundene Namen treu – welche Bedeutung hinter seinem Namen steht, werden die frischgebackenen Zweifacheltern ihren Fans wohl auch noch verraten.

Instagram / wilmervalderrama Wilmer Valderrama und Amanda Pacheco mit ihrem Baby, Juli 2025

Instagram / wilmervalderrama Wilmer Valderrama und Amanda Pachecos Tochter mit dem Baby, Juli 2025

Getty Images Amanda Pacheco und Wilmer Valderrama bei den Golden Globes, 2024

