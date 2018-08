Darf Richard Gere (68) sich über Nachwuchs freuen? Erst Anfang April schwor der Hollywood-Hero seiner spanischen Freundin Alejandra Silva (35) die ewige Treue. Nach seinen zwei gescheiterten Ehen mit dem Topmodel Cindy Crawford (52) und der Schauspielerin Carey Lowell (57), mit der er sogar einen 18-jährigen Sohn hat, wagte er einen dritten Anlauf! Dieser könnte jetzt auch noch mit einem Kind gekrönt werden: Bei dem frischgebackenen Ehepaar soll ein Baby unterwegs sein!

Wie die spanische Tageszeitung ABC schrieb, sei die 33 Jahre jüngere Partnerin des "Pretty Woman"-Schauspielers schwanger – offiziell bestätigt wurden diese Gerüchte bislang jedoch nicht. Sollten die Berichterstattungen aber der Wahrheit entsprechen, wären das sicherlich hocherfreuliche News für den Frauenschwarm, der Ende des Monats seinen 69. Geburtstag feiert. Erst vor wenigen Wochen hatte er in einem Interview mit der spanischen Zeitschrift ¡Hola! immerzu von seiner Liebsten geschwärmt: "Ich bin der glücklichste Mann im Universum. Natürlich bin ich das!"

Neben Richards Spross Homer kam auch der Sohn der Publizistin mit in die Ehe. Alberto, den sie liebevoll Albertino nennt, stammt aus der Beziehung mit ihrem Ex-Ehemann Govind Friedland – von dem Unternehmer ließ sich Alejandra Ende 2015 scheiden. Ob das angebliche gemeinsame Kind in den USA oder in Spanien geboren werden soll, stehe im Übrigen noch nicht fest.

MANJUNATH KIRAN/AFP/Getty Images US-Schauspieler Richard Gere

Pascal Le Segretain/Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere auf der Berlinale 2017

Carlos Alvarez/Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere auf dem San Sebastian-Filmfestival 2016

