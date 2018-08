Hat Céline Dion (50) ihre neue Liebe in Hollywood gefunden? Vor über zwei Jahren musste sich die Sängerin von ihrem Ehemann verabschieden: René Angélil (✝73) starb im Januar 2016 an Krebs – ein schwerer Schlag für die "My Heart Will Go On"-Interpretin. Womöglich eroberte ein waschechter Megastar nach der schweren Zeit nun ihr Herz: Insidern zufolge datet die Kanadierin seit einigen Wochen den Schauspieler Russell Crowe (54)!

Die beiden sollen sich vor nicht allzu langer Zeit in Los Angeles zufällig in einem Hotelfahrstuhl begegnet sein. Russell und Céline verstanden sich wohl nicht nur in Sachen Filmgeschmack und Musik gut: Die Weltstars tauschten sich recht schnell auch übers Elternsein und persönliche Dinge aus. "Es ist noch ganz neu, aber es sieht aus, als würden sie sich schon ein Leben lang kennen", sagten die Quellen gegenüber der US-Ausgabe der OK!. Besonders süß: Der "Gladiator"-Darsteller soll bereits seit Jahren für die Popsängerin schwärmen!

Wohl auch darum versuchte er, Céline in der wohl schwersten Zeit ihres Lebens schon freundschaftlich beizustehen, bevor er sie persönlich kennenlernte: "Als ihr Mann starb, fühlte er mit ihr und schickte ihr einen wunderschönen Blumenstrauß mit einer Karte, in der er sagte, wie leid es ihm täte. Das hat sie nie vergessen." Im Gegenzug habe der Oscar-Gewinner ihr später sein Herz ausschütten können und ihr anvertraut, wie sehr ihn die Scheidung von seiner Ex Danielle Spencer (49) mitgenommen habe. Céline habe ihm da gerne helfen wollen – laut der Insider haben sich hier zwei gefunden, die einander komplett verstehen!

Defrance / Splash News Celine Dion beim Verlassen des Regent-Hotels in Berlin

Anzeige

Mark Metcalfe/Getty Images for AFI Russell Crowe

Anzeige

Ethan Miller/Getty Images Céline Dion bei einer Award-Show in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de