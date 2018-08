Sie bekommt noch eine zweite Chance! Für Kandidatin Jessica lief das Curvy Supermodel-Casting nicht so rund, wie geplant. Die kurvige Springreiterin konnte nur zwei der Jurymitgleider auf Anhieb überzeugen – im Gegensatz zu Angelina Kirsch (30) und Jan Kralitschka (42) waren Jana Ina Zarrella (41) und Oliver Tienken von der Performance der Pferdefreundin so gar nicht begeistert. Damit war für die Beauty eigentlich schon Schluss – doch dann änderte Oliver schlagartig seine Meinung!

Seine Exit-Begründung, Jessy könne in der Zeit der Show niemals so viel an sich arbeiten, dass es zum Titel "Curvy Supermodel" reichen könnte, konnte Angelina einfach nicht verstehen. Mit Engelszungen redete die Blondine auf ihren Jurykollegen ein – und konnte ihn letzten Endes davon überzeugen, der Hobbysportlerin eine zweite Chance zu geben. Schnellen Schrittes lief Oli der enttäuschten Show-Teilnehmerin nach und holte sie zurück inst Studio. "Angelina hat sehr für dich gekämpft. Ich möchte auf keinen Fall einen Fehler machen und dir eine Chance verbauen, die dein Leben verändern kann. Es ist so, dass ich meine Entscheidung revidieren möchte – ich wünsche dir ganz viel Glück im Recall", erklärte der Ex-Tanzprofi seinen Sinneswandel.

Ob es Jessica schaffen wird, an ihrer fehlenden Körperspannung zu arbeiten und auch Jana Ina doch noch zu überzeugen? Angelina jedenfalls ist sich des Potenzials der selbstbewussten Long-Bob-Trägerin sicher: "Das ist ein Rohdiamant, den dürfen wir nicht ziehen lassen", erklärte das Curvy-Model erleichtert.

