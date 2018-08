Elena Miras (26) schwebt im absoluten Mutterglück! Vor wenigen Tagen kam die Tochter der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin zur Welt. Die kleine Aylen ist seitdem der ganze Stolz der Beauty. Doch ganz so leicht hat die Neu-Mama es nicht mit ihrem kleinen Engel: Zuletzt bekam sie nur fünf Stunden Schlaf pro Nacht und war ziemlich übermüdet. Dennoch hat Elena Spaß am Aufhübschen: Sie verpasste sich jetzt sogar eine neue Haarfarbe.

In ihrer Instagram-Story verblüffte sie ihre Follower nun in einem perfekt gestylten Look. Aus ihrem dunkelbraunen Wallehaar wurde eine pechschwarze Mähne. "So, ich war heute beim Frisör und habe mir meine Haare wieder schwarz gefärbt und endlich fühle ich mich wieder wohl mit den Haaren. Hab auch megaviel abgeschnitten", verriet die temperamentvolle Schweizerin. Neben der Frisuren-Verwandlung sorgte sie allerdings auch mit ihrem sehr schlanken After-Baby-Body für Staunen. Es sieht fast nicht so aus, als hätte sie vor Kurzem erst ein Kind bekommen.

Zudem gab die Partnerin von Mike Heiter ihren Fans eine weitere Info über ihren Sonnenschein: "Die Kleine war bei der Geburt 49 Zentimeter groß und 3,3 Kilo schwer." Auch wenn sich einige über dieses Detail freuen könnten, dürfte die meisten Anhänger des Kuppel-Show-Couples jedoch interessieren, wann sie ihr Baby endlich komplett zeigen.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras, bekannt aus "Love Island"

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras kurz nach der Geburt ihrer Tochter

