Ist das Geheimnis um Justin Biebers (24) Tränen endlich gelüftet? Vor Kurzem wurde der Superstar völlig aufgelöst von Paparazzi in New York City abgelichtet. Einzig seine Verlobte Hailey Baldwin (21) konnte den Chartstürmer beruhigen. Einige Fans glauben, das Model sei schwanger – und der Sänger mit dieser Situation total überfordert. Ein Insider widerlegt diese Theorie nun jedoch: Er meint, den wahren Grund für den Gefühlsausbruch zu kennen. "Bei Hailey fühlt er sich so sicher, dass er sich bei ihr öffnen und seine wahren Gefühle zeigen kann. Er hat sich noch nie so verletzlich in seinem Leben gefühlt", behauptet der Informant gegenüber HollywoodLife.

