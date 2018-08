Ist die rosarote Phase etwa schon vorbei? Vor Kurzem konnten Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) jedenfalls gar nicht damit aufhören, bis über beide Ohren zu lächeln: Der Musiker und das Model hatten sich im Urlaub verlobt. Jetzt scheint der Dauer-Grinse-Modus der Turteltauben aber plötzlich zu einem Ende gekommen zu sein: Auf diesen Schnappschüssen heult das Paar in aller Öffentlichkeit!

Schauplatz des Tränentals: ein Park in Manhattan. Wie Mirror berichtete, hatten Hailey und Justins eine entspannte Fahrradtour durch die Grünanlage unternommen, die jedoch plötzlich von schlechter Stimmung überschattet wurde. Mehrere Fotos zeigen das Paar, wie es sich mit gesenkten Köpfen umarmt und dabei ziemlich bestürzt wirkt. Offenbar trösteten sich die Bald-Eheleute gegenseitig. Was war da nur los?

Wie das Magazin Cosmopolitan berichtete, habe sich Justin darüber geärgert, dass seine Blitzverlobung mit Hailey von den Medien infrage gestellt und von Schangerschaftsgerüchten überschattet wurde. So soll ihn ein Paparazzo während des Fahrrad-Ausflugs zu den Spekulationen befragt haben, was den Popstar zur Weißglut trieb. "Was ist nur los mit dir?", soll Justin den Fotografen angefahren haben. Kein Wunder: Immerhin hatten er und Hailey eigentlich verkündet, dass sie mit dem Sex bis zur Ehe warten wollen.

Robert O'neil / SplashNews.com Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York, August 2018

TheMegaAgency.com Hailey Baldwin und ihr Verlobter Justin Bieber

TheMegaAgency.com Hailey Baldwin und Justin Bieber

