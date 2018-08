Was für eine Mähne! Barbara Schöneberger (44) gehört zu den beliebtesten Moderatorinnen des Landes. Immer wieder sorgt die Blondine mit ihrer frechen Schnauze und direkten Art für Lacher. Jetzt sind es zur Abwechslung aber mal nicht ihre knallharten Sprüche, die für Aufsehen sorgen, als vielmehr ihr überraschend verändertes Styling: Barbara präsentiert sich nun mit einem ganz neuen Look – und begeistert ihre Fans mit einer XXL-Lockenpracht!

Auf Instagram teilte die 44-Jährige jetzt einen Schnappschuss von sich, der sie – nicht wie sonst – mit lässig-gestylten Wellen zeigt. Stattdessen strahlt Barbara mit einer megavoluminösen Löwenmähne! Trotz neuer Frisur hat sich an dem Gemüt der schlagfertigen Sängerin aber nichts verändert: Gewohnt witzig betitelte sie ihr Selfie und erklärte: "Matthias (Barbaras Sytlist, Anm. d. Red.) fand', ich sollte mal aussehen wie Diana Ross."

Ungewohnt oder nicht – bei den Fans der Schauspielerin kommt der selbstbewusste Look einfach super an. "Wow! Schaut cool aus!", "Grandios!" und "Megageil, sorry, aber das sieht echt mega aus!", lauteten nur drei der begeisterten User-Kommentare. Bei vielen ihrer Follower rief die lockige Mähne sogar geliebte Kindheitserinnerungen hervor – so beteuerten viele, Barbara sähe einfach aus wie eine lebendig gewordene Barbie.

Getty Images / Oliver Hardt Barbara Schöneberger beim Deutschen Radiopreis 2015

Anzeige

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger am Berliner Wannsee

Anzeige

Clemens Bilan / Getty Images Barbara Schöneberger bei einer Universal-Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de