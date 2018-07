Barbara Schöneberger (44) liebt es bunt und ungewöhnlich – und das besonders in Sachen Fashion. In den vielen Jahren, die die Moderatorin schon im Showgeschäft ist, hat sie schon für die eine oder andere modische Überraschung auf dem roten Teppich gesorgt. Zum Beispiel beim Bambi 2017, wo sie in einem roten One-Shoulder-Dress mit Küsschen für die Fotografen posiert hatte. Bei einem ihrer neueren Looks sind die Fans sich allerdings uneinig: Ist dieser Style gelungen oder ein totaler Fehlgriff?

Auf ihrem Instagram-Account postete Barbara vor wenigen Tagen ein Bild von einem sonnigen Ausflug an den Berliner Wannsee – inklusive Sonnenschirm. Dabei trug sie ein blaues Strick-Shirt mit Blümchen und gestreiftem Bündchen und dazu eine wild gemusterte Hose. Ihre Follower wussten nicht so recht, was sie von dem Mustermix halten sollen. "Hm, das Top ist cool. Die Hose dazu ist zu viel Muster. Eine Jeans wäre besser gewesen" oder "Was für ein geiles Outfit – passt null zusammen und irgendwie doch", kommentieren die User das Foto.

Neben der Stilfrage beschäftigt Barbaras Fans aber noch etwas ganz anderes – und zwar ihre wunderschöne Silhouette. Durch den breiten Bund ihres Oberteils kommt ihre schlanke Taille super zur Geltung und dafür bekommt die 44-Jährige massenhaft Komplimente. Dabei haben sich die Fans vor ein paar Wochen noch Sorgen gemacht, dass die Entertainerin es mit dem Sport übertreiben könnte. Diese tolle Figur kommt nämlich nicht von ungefähr. Die Musikerin sportelt regelmäßig und das ist dadurch super in Form.

Andreas Rentz / Getty Images Barbara Schöneberger bei den Bambi Awards 2017

Becher/WENN.com Barbara Schöneberger in der Talkshow von Markus Lanz

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger beim Sport

