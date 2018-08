Anfang Juni hat Sarah Lombardi (25) ihre neue Liebe der Öffentlichkeit in einem Social-Media-Beitrag vorgestellt. Seitdem versucht die Sängerin ihre frische Beziehung aber so gut es geht im Privaten zu genießen und teilt nur vereinzelt verschmuste Pärchen-Pics. Erst vor wenigen Tagen präsentierte die Noch-Ehefrau von Pietro (26) einen neuen Schnappschuss mit ihrem Roberto. Total innig küsst Sarah ihren Schatz am Pool!

Via Instagram teilte die 25-Jährige jetzt ein Bild von sich mit einem Polaroidfoto in der Hand. Genauer hingeschaut erkennen aufmerksame Fans sofort, dass es sich dabei nicht um irgendeine Aufnahme handelt. Das winzige Bild transportiert große Gefühle. Total verliebt knutscht die Mama des kleinen Alessio (3) mit ihrem neuen Freund an einem heißen Sommertag im Schwimmbad. Einige Fans forderten sogar, dass die Sängerin diesen Schnappschuss größer zeigen solle: "Lade mal das Bild hoch, was du ausgedruckt hast. Das sieht voll schön aus!"

Bereits nach ihrem Beziehungsouting mit Roberto postete Sarah ein Schmuse-Foto mit ihrem Liebsten in ihrer Insta-Story. Zusammen posierte das Couple vor einer Achterbahn in einem Freizeitpark. "Ich vermisse dich!", schrieb die "Genau hier"-Interpretin in ihrem Beitrag. Würdet ihr gern mehr Bilder der Frischverliebten auf Social Media sehen? Stimmt ab!

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

sarellax3 / Instagram Sarah Lombardi und Roberto

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto im Movie Park

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de