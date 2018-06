Endlich zeigt Sarah Lombardi (25) sich ganz verkuschelt mit ihrem Schatz! Nach der Trennung von Noch-Ehemann Pietro Lombardi (26) und Jugendliebe Michal hatte die junge Musikerin als Single-Mama gelebt. Vor wenigen Wochen hatte die Brünette dann zugegeben: Ja, sie ist wieder verliebt. Das Gesicht ihres neuen Freundes zeigte die Mutter des kleinen Alessio (3) bisher aber nicht – doch diese Abstinenz ist nun vorbei: Ganz stolz und glücklich postete Sarah jetzt das erste richtige Pärchen-Bild mit ihrem Roberto!

So sehen echte Schmetterlinge im Bauch aus! In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die einstige DSDS-Teilnehmerin nun einen zuckersüßen Schnappschuss. Darauf stehen die Modeliebhaberin und ihr Lover vor einer Achterbahn im Movie Park, total verliebt gibt Sarah Roberto einen Kuss auf die Wange. Zu dem Kuschel-Pic textete die 25-Jährige wehmütig: "Ich vermisse dich!" – und dürfte ihre Follower damit in romantische Verzückung versetzen!

Ob diese Aufnahme wohl von einem gemeinsamen Familientag mit Sohnemann Alessio in dem coolen Freizeitpark stammt? Erst kurz nach dem Liebes-Outing hatte Sarah erklärt, dass ihr Mini-Mann happy über ihre neue Beziehung sei: "Alessio ist glücklich, wenn die Mama glücklich ist!"

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Anzeige

Facebook / Roberto Roberto, Freund von Sarah Lombardi

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de