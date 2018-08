Die Indizien häufen sich! Bereits seit einiger Zeit vermuten Fans von Ex-Rosenlady Jessica Paszka (28), dass sie endlich wieder auf Wolke sieben schwebt. Nach dem Liebes-Aus mit Eskimo Callboy-Rocker David Friedrich (28) soll Fußballer Ajdin Hrustic (22) ihr Herz erobert haben. Noch haben sich zwar weder die TV-Beauty noch der Kicker zu ihrem vermuteten Liebesglück geäußert – in aktuellen Aufnahmen geht es aber äußerst kuschelig zu!

In Jessica Paszkas Instagram-Story ist sie selbst kein Stück zu sehen. Dafür blitzt aber immer wieder ein verdächtiges Männerbein hervor. Das ist allerdings nicht das einzige Anzeichen dafür, dass die Let's Dance-Beauty den gemütlichen Serienmarathon auf der Couch in Gesellschaft genießt. In einer Sekunde ist doch glatt eine männliche Stimme zu hören. "Wir schauen jetzt wieder 'Power', nicht wahr? Nicht wahr?" Die knappe Antwort des Herrn lautet: "Ja."

Mit wem Jessi ihre regelmäßigen TV-Abende verbringt, ist bisher trotzdem nicht geklärt. Feststeht aber eines: In einem früheren Clip konnten sie und ihr mysteriöser Gast gar nicht die Finger voneinander lassen. Wie findet ihr es, dass Jessi so viele Hinweise auf eine neue Partnerschaft gibt? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / ajdinhrustic23 Profi-Kicker Ajdin Hrustic

Instagram / Jessica_paszka_ Jessica Pazkas Instagram-Story

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

