Der Scheidungszoff von Brangelina sorgt erneut für Schlagzeilen! Seit ihrer offiziellen Trennung im September 2016 tobt zwischen Angelina Jolie (43) und ihrem Noch-Ehemann Brad Pitt (54) ein erbitterter Rosenkrieg. Grund dafür ist nicht nur der anhaltende Kampf um das Sorgerecht für ihre sechs gemeinsamen Kinder, auch Geld scheint bei den erfolgreichen Hollywood-Darstellern zum Streitthema zu werden. Erst zuletzt hatte die Schauspielerin ihrem Ex vorgeworfen, keinen nennenswerten Unterhalt für ihre Kinder gezahlt zu haben. Eine Gegendarstellung von Brad folgte prompt – doch Angelina lässt nicht locker: Sie beharrt auf ihren Forderungen!

Über seine Anwälte hatte der Schauspieler bereits erklären lassen, dass er seiner Ex seit der Trennung mehr als 9 Millionen US-Dollar gegeben habe – darunter ein Darlehen über 8 Millionen für ihr neues Zuhause. Hinzu kamen angeblich weitere 1,3 Millionen an Unterhaltszahlungen. Angelinas Ansicht nach geht diese Rechnung aber nicht auf: Sie habe zwar das Darlehen erhalten, jedoch nicht das Geld für ihre Kinder. In einem Statement von Angelinas Anwälten, das dem Onlineportal Access vorliegen soll, heißt es demnach: "Was von Brads Seite eingereicht wurde, ist ein offensichtlicher Versuch, die Wahrheit zu verschleiern und von der Tatsache abzulenken, dass er seinen gesetzlichen Pflichten zur Unterstützung der Kinder nicht nachgekommen ist."

Damit geht die Scheidung zwischen Brad und Angelina in eine neue Runde – und nimmt immer größere Ausmaße an. Vor allem der sechsfachen Mutter soll die Situation langsam, aber sicher über den Kopf zu wachsen. Selbst ihre Anwältin Laura Wasser soll angesichts der fiesen Schlammschlacht ihrer Klientin bereits das Handtuch geworfen haben.

TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images Brad Pitt bei einer Veranstaltung in Tokyo, 2017

Anzeige

Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images Angelina Jolie bei den British Academy Film Awards, 2018

Anzeige

Rich Fury/Getty Images Brad Pitt auf der Premiere von "Die versunkene Stadt Z"

Anzeige

Seid ihr auf Brads oder Angelinas Seite? Ich stehe zu Brad! Ich glaube Angelina! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de