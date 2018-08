Unähnlicher könnten sich zwei Schwestern nicht sein, zumindest rein optisch! Ann-Kathrin Brömmel (28) liebt es, sich in den sozialen Netzwerken zu präsentieren. Braungebrannt mit Beachwaves und schmachtendem Kussmund verzaubert die frischgebackene Ehefrau des Borussia Dortmund-Kickers Mario Götze (26) ihre stetig wachsende Community nahezu täglich mit kunterbunten Schnappschüssen. Ihre Liebe zu Mode und Make-up teilt auch ihre ältere Schwester Stephanie Walter – allerdings mit einem deutlich geringeren Hang zur Farbe: Ann-Kathrins Schwester ist ein Goth!

Demnächst knackt das Model die Eine-Million-Follower-Marke auf Instagram. Kein Wunder, dass sie ihren Fame nutzt, um eines ihrer bisher noch unbekannten Familienmitglieder zu promoten. "Meine ältere Schwester Stephanie ist jetzt auch bei Instagram", teilte die Shooting-Schönheit die Neuigkeit in ihrer Story. Wer auf Stephies Account klickt, wird sofort feststellen, dass die beiden Ladys Welten trennen. "Sie ist ein Goth und sehr talentiert, was das Kreieren von Make-up-Looks und das Designen ihrer Kleider angeht", schrieb die 28-Jährige außerdem. Dazu postete sie ein Pic der Katzenliebhaberin, auf dem sie in einem schwarzen, selbstgeschneiderten Abendkleid mit Samt, Spitze und Tüll für den Fotografen posiert.

Daraus, dass sie ein Familienmensch ist, machte Marios Liebste in der Vergangenheit nie ein Geheimnis. Ihre beiden Brüder Sebastian und Nils dürften den meisten Fans der Beauty bereits bekannt sein – allerhöchste Zeit also, dass auch der Leipzigerin fortan mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. "Falls ihr an Make-up, goth-artigen Dingen und Kleidern interessiert seid, würde sie sich sehr freuen, wenn ihr ihr folgt", legte sich Ann-Kathrin weiter ins Zeug.

Instagram / glammybat Stephanie Walter, Ann-Kathrin Brömmels Schwester

Instagram / annkathrinvida Ann-Kathrin Brömmel, Model

Instagram / pablo_broemmel Ann-Kathrin Brömmel und ihr Bruder Nils

