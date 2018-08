Happy Birthday, Kylie (21)! Endlich ist auch die jüngste Schönheit des Kardashian-Jenner-Clans in allen US-Bundesstaaten volljährig. Gemeinsam mit ihren Schwestern Kim (37), Kourtney (39), Khloe (34) und Kendall (22) wird beim amerikanischen Reality-TV-Sternchen heute sicher richtig ausgiebig gefeiert. Als kleinen Vorgeschmack auf den Abend postete ihre große Schwester Kim ein lustiges Foto, das vier der fünf unzertrennbaren Mädchen beim Rumalbern zeigt. Schließlich freuen sie sich alle bereits auf die Party!

"Wir drehen heute für Kylies Geburtstag so richtig auf!", betitelte die 37-Jährige ihr aktuelles Bild auf Instagram. Darauf trägt das Geburtstagskind ihre Schwester Kendall huckepack, Khloe streckt ihm den Hintern entgegen und Kim posiert auf witzige Art und Weise hinter ihren Geschwistern. Allein der Schnappschuss lässt absehen, dass die Mädels einen verdammt witzigen Abend haben werden. Kourtney, die älteste der fünf Schwestern, ist nicht auf dem Foto zu sehen – trotzdem soll sie laut Kim bei der Geburtstagsfeier dabei sein.

Schließlich soll die auch ausgiebig und intensiv werden. Wie ein Insider verriet, habe Kylie gleich fünf Partys in verschiedenen Locations organisiert. Für knapp eine Million Dollar plant Stormi Websters Mama, zwei Events in Clubs und drei in privaten Wohnsitzen feiern.

Instagram / kimkardashian Kylie Jenner und Kim Kardashian

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner und Kim Kardashian

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

