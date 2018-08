Alles aus und vorbei? Nicht, wenn es nach Domenico De Cicco geht! Nachdem er und Evelyn Burdecki sich in der TV-Show Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt hatten, galten die beiden als das Traumpaar schlechthin. Doch so plötzlich, wie ihre Liebe begonnen hatte, endete sie auch wieder. Wie seine Ex-Flamme jetzt verriet, soll der Reality-Darsteller vor seiner Teilnahme an der RTL-Kuppelshow in einer festen Beziehung gewesen sein. Die andere Frau soll angeblich sogar ein Kind von ihm erwarten. Trotzdem scheint Domenico seine Traumfrau Evelyn noch nicht aufgegeben zu haben!

"Was auch immer in deinem Leben passiert, es geht weiter", betitelte der Neu-Single ein aktuelles Foto auf Instagram. Trotzdem wünsche er sich manchmal eine Pause, um komplizierte Geschehnisse besser verarbeiten zu können, schreibt er weiter. Möglicherweise spielt Domenico damit auf seine anstehende Vaterschaft an, von der er nach eigener Aussage sehr plötzlich erfahren haben. Trotz Trennung scheint sein Herz allerdings noch immer für BiP-Evelyn zu schlagen. Mit den Hashtags "Liebe", "Hoffnung" und "Wir zwei für immer ist alles, was ich will" macht er eines deutlich: Um seine Verflossene will er kämpfen!

Ob die frühere Promi Big Brother-Teilnehmerin ebenfalls noch an eine gemeinsame Zukunft mit Domenico glaubt? Zumindest hat sie die Pärchenbilder von sich und ihrem Ex auf Instagram nicht gelöscht. Als der Himmel noch voll rosa Wolken hing, hatte sie sogar schon nach einem Brautkleid Ausschau gehalten.

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Instagram / domenico_decicco_official Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, TV-Gesicht

