Vielleicht ist ja noch nicht alles vorbei bei Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco. Bei den beiden ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten kriselt es aktuell gewaltig. Der Vollblutitaliener soll der Blondine nämlich verheimlicht haben, dass er mit einer anderen Frau ein Kind bekommt. Jetzt hielt der Bartträger eine flammende Liebesrede im TV und hofft darauf, seine Angebetete zurückzubekommen. Noch könnte Domenico eine Chance haben: Evelyn hat nämlich bisher keine Pärchenbilder gelöscht.

Die Instagram-Seite der Beauty zieren noch diverse Aufnahmen aus der Zeit, in der die zwei ein Couple waren: von den ersten Fotos nach dem Finale der Reality-TV-Show, in der sie sich kennenlernten – bis zu einem letzten Posting vor wenigen Wochen. Die romantischen Zeitdokumente prangen gut sichtbar in der digitalen Bilderwelt der früheren Promi Big Brother-Teilnehmerin. Ob sie mit ihrem einst so heiß geliebten Partner noch nicht vollständig abgeschlossen hat? Zumindest scheint sie sich aber der schönen Zeit mit dem Influencer nicht zu schämen.

Immerhin hatte die Düsseldorferin mit dem Wahlfrankfurter Großes vor: "Ich wollte den heiraten. Ich hatte Zukunftspläne mit ihm", erklärte sie gegenüber RTL. Aber wer weiß, vielleicht liegen diese Pläne aktuell einfach nur auf Eis.

Thomas Lohnes / Getty Images Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki bei der Unique Show in Düsseldorf

Instagram / evelyn_burdecki Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki in Siegen

Instagram / domenico_decicco_official Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco im "Bachelor in Paradise"-Finale

