Als Fashion-Bloggerin weiß Cathy Hummels (30) ganz genau, wie man in Sache Mode und Styling auffällt. In den sozialen Netzwerken loben ihre Fans sie immer wieder für ihre wunderschönen Outfits und aufregenden Kombinationen. In den vergangenen Wochen scheint der Hippie-Look es der Frau von Fußballprofi Mats Hummels (29) angetan zu haben. Deshalb entschied sie sich wohl auch anlässlich der Taufe ihres Sohnes Ludwig für Farbe und Muster – ein echter Hingucker oder ein derber Fehlgriff?

Am vergangenen Freitag feierte die stolze Mami zusammen mit Freunden und Familie die Taufe ihres kleinen Lieblings, das Motto des Events: "Kleiner Wal". Passend zu den sommerlichen Temperaturen und der farbenfrohen Unterwasser-Deko trug Cathy einen luftigen, wild gemusterten Jumpsuit sowie ein farblich darauf abgestimmtes Haarband. Die Fashionista kommentierte den Instagram-Schnappschuss mit den Worten: "Irgendwie habe ich mich in die 70er Jahre verirrt."

Cathys Follower waren geteilter Meinung, was ihren Tauf-Look angeht. Einige zeigten sich megabegeistert und machten der 30-Jährigen Komplimente wie "Das passt doch perfekt! Fröhlich, modern, cool". Andere fanden den Style unpassend für die Feierlichkeit. "Etwas übertrieben für eine Taufe" oder "Für die Taufe unangebracht aber für 'ne Kostümparty der 70er top", kommentierten die User.

