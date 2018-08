Ein großer Tag im Leben des kleinen Mannes: Cathy Hummels' (30) Söhnchen Ludwig wurde getauft! Erst vor Kurzem hatte die Designerin ihren Netz-Fans einen Einblick in die Vorbereitungen zu der Zeremonie gegeben – die Taufkerze für ihren Mini hatte sie beispielsweise selbst gebastelt. Das Ereignis stand unter einem ganz besonderen Motto, das sich durch Deko und Catering zog: Der "kleine Wal" wurde ausgiebig von Familie und Freunden gefeiert!

In ihren Instagram-Storys bot die Moderatorin ihren Fans ein paar Einblicke zur Taufparty. Mit Ehemann Mats Hummels (29), Freundin Nadine Menz (28) und weiteren Gästen ließ Cathy in Tegernsee Luftballons in verschiedenen Blautönen in den Himmel steigen – passend zum Motto, das auf den Spitznamen ihres Babys anspielt. "Wir lieben dich, kleiner Wal. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen", schrieb die Fashionexpertin zu den Clips, in denen sie ihren Kleinen auf dem Arm hält.

Dass die Taufe ihres Söhnchens optisch nicht ganz konventionell ablaufen sollte, hatte die 30-Jährige bereits vor einigen Tagen verraten. "Es soll natürlich stylisch sein und da unser Motto der Wal ist beziehungsweise Babyblau. [...] Wenn er irgendwann mal 18 ist und sein Fotoalbum anschaut, soll er sagen: 'Okay, ich war echt ein stylischer Junge'", hatte die Influencerin ihren Followern Mitte Juli erzählt. Ihre neusten Postings zeigen nun, dass auch der Kuchen dem Farbschema entsprach. Die Wal-Torte war außerdem mit einem kleinen Fußball verziert – passend zu Papa Mats' Profession.

Instagram / catherinyyy Baby Ludwig und Cathy Hummels

Mathis Wienand/Getty Images Mats Hummels und Cathy Hummels bei einem Hugo-Boss-Event in Düsseldorf

Instagram / catherinyyy Torte zur Tauffeier von Ludwig Hummels

