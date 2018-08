Am Freitag wurde Kylie Jenner 21 Jahre alt und genießt nun alle Rechte und Pflichten einer volljährigen US-Bürgerin. Diesen in den USA so bedeutenden Tag feierte die Make-up-Unternehmerin ausgelassen und feuchtfröhlich mit ihrer Familie und zahlreichen Freunden. Doch was schenkt man einer Frau, die fast Milliardärin ist? Nur so viel sei gesagt: Das schönste Präsent hat sich Kylie vor sechs Monaten bereits selbst gemacht!

Champagnerflaschen, eine Shot-Kanone oder ein Bierschlauch: Viele der Gegenstände dürften ihren Einsatz vor allem bei der nächsten Party finden. Das Model freute sich auf Snapchat über die teils äußerst skurrilen Mitbringsel ihrer Gäste, nicht zu vergessen die Kondome. Mit einem extra angefertigten Designer-Koffer wählte Mama Kris (62) ein eher praktisches Geschenk, gepaart mit etwas Kulinarischem, denn es gab einen Kuchen in der Optik des Reisegepäcks obendrauf. Dank mehrerer Torten, zahlreicher Blumensträuße und Ballons sieht die Villa der 21-Jährigen aus wie ein Geburtstagsparadies.

Travis Scott (26), ihr Schatz und der Vater ihrer Tochter Stormi, sorgte wohl für den romantischsten Moment. Am Tag nach der Sause am Donnerstag warteten auf Kylie neben einem weißen Rolls Royce aus dem Jahr 1950 Hunderte von Rosen im Garten. Doch gegen ihr Familienglück kamen all diese Dinge nicht an. In einem Instagram-Post schwärmte sie unter einem Foto mit ihrer Kleinen: "Hier bringe ich mein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk herein. Wie war das Leben nur, bevor du kamst, Stormi? Ich liebe dich, mein kleiner Engel?"

Jamie McCarthy/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Anzeige

Snapchat / @kylizzlemynizzl Geschenk von Kris an Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de