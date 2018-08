Sie genießen ihre Zeit als Familie. Seit rund zwei Wochen sind Jörn Schlönvoigt (32) und Hanna Weig (22) jetzt schon Mann und Frau. Nur wenige Tage nach der romantischen Traumzeremonie an der Ostseeküste gönnte sich das frischgebackene Ehepaar eine kleine Auszeit in trauter Zweisamkeit. Den zweiten Teil ihrer Flitterwochen verbringen sie in den Vereinigten Staaten – und da darf natürlich auch Töchterchen Delia nicht fehlen. Genau mit der posierte der stolze Papa jetzt für einen süßen Erinnerungsschnappschuss!

Gemeinsam mit seinen beiden Liebsten genoss Jörn jetzt eine Helikopterrundfahrt über die Dächer New Yorks. Kein Wunder, dass da auch seine kleine Prinzessin Delia große Augen macht. Auf Papas Schoß behält sie auch in luftiger Höhe alles im Blick – und guckt für die stolze Mama ganz aufgeweckt in die Kamera. Das süße Foto teilt Jörn prompt via Instagram – und hält seine Follower mit einem passenden Flitterwochen-Update bewusst auf dem Laufenden. "Goodbye New York, es war eine tolle Zeit! Wir haben hier viele interessante Eindrücke gewonnen und freuen uns jetzt auf Los Angeles", kommentierte der Schauspieler seinen Post.

Langweilig wird dem Trio in den nächsten Monaten ganz bestimmt nicht. Nach ihrer Reise durch die USA warten nämlich noch weitere Trips: Unter anderem zieht es die kleine Familie erneut nach Mallorca, nach Österreich und im Dezember dann auf die Malediven.

H&M Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig

Anzeige

Matthias Nareyek/ Getty Images Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt bei der Guido Maria Kretschmer-Show

Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna Weig, Delia und Jörn Schlönvoigt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de