Es war wohl eine der schönsten Promi-News dieser Woche: Miriam Höller (31) schwebt wieder im Liebesglück. Noch vor zwei Jahren musste die Stuntfrau einen furchtbaren Verlust beklagen, als ihr damaliger Freund Hannes Arch (✝48) bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen war. Am Freitag nun stellte die Blondine ihren neuen Partner Nathan Herbert vor – die Reaktionen ihrer Fans waren absolut überwältigend!

Zusammen mit ihrem Liebsten habe sie sich viele Online-Kommentare durchgelesen, verriet die 31-Jährige ihrer Instagram-Community in einem Beitrag. Dass die Fans Nate so herzlich annehmen, rühre sie sehr. "Es ist wirklich wertvoll für mich und bestärkt mich darin, weiterzumachen, denn ich möchte mit meinen Postings zeigen, dass es sich lohnt, zu kämpfen", schrieb die Ex-GNTM-Kandidatin zu einem Foto, das sie mit ihrem Schatz kuschelnd auf einem Wasserflugzeug zeigt. Unter dem Beitrag setzen die Follower ihren Zuspruch fort – für Miriam muss es einfach wunderbar sein, diese Kommentare zu lesen!

Aktuell verbringt die Global Gladiators-Teilnehmerin jede freie Minute bei ihrem Freund in Kanada. Mit dem Unternehmer blickt die sportliche Moderatorin wieder froh und verliebt in die Zukunft. "Auch, wenn alles, was kommt, ungewiss ist – eines weiß ich: Nate ist jemand, mit dem ich in die Zukunft träumen möchte!", schwärmte Miriam in dem Posting, mit dem sie ihren Insta-Fans Nate vorgestellt hatte.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Miriam Höller beim Ernsting's Family Fashion Dinner

Instagram / miriam.hoeller Miriam Höller und ihr Freund Nate

Instagram / miriam.hoeller Miriam Höller in Kanada

