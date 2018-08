In ihrem Leben hat Miriam Höller (31) viele Schicksalsschläge ertragen müssen: Vor etwa zwei Jahren brach sie sich bei einem Stunt beide Beine, nur kurze Zeit später verstarb ihr langjähriger Partner Hannes Arch (✝48) bei einem Helikopterabsturz. Nun hat die ehemalige GNTM-Kandidatin sich endlich wieder neu verliebt – und scheint mit ihrem Nathan Herbert unglaublich glücklich zu sein. Im Netz erklärte sie ihm nun auf romantische Art und Weise ihre Liebe.

In einem emotionalen Text auf Instagram beschrieb Miriam die vielen Momente, in denen Nate für sie da gewesen ist, sie motiviert und ihr beigestanden hat. "Das Wichtigste in schweren Lebensphasen sind wohl die Menschen, die dir das Kinn anheben und deinen Blickwinkel zum Horizont ausrichten", schwärmte die 31-Jährige unter dem ersten öffentlichen Foto mit ihrem Liebsten. Dass dieser ihr mit seinen unglaublich positiven Eigenschaften immer wieder ein Lächeln mit auf den Weg gibt, scheint für sie noch immer unbegreiflich zu sein.

Zudem ist er der erste Mann nach Hannes, mit dem sie sich anscheinend mehr als eine Beziehung vorstellen kann: "Auch, wenn alles, was kommt, ungewiss ist – eines weiß ich: Nate ist jemand, mit dem ich in die Zukunft träumen möchte!" Ob sie also schon bald den nächsten Schritt mit ihrem Schatz gehen möchte? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / miriam.hoeller Miriam Höller, Model

Facebook / Miriam Höller Miriam Höller und Hannes Arch

WENN.com Miriam Höller in Köln

