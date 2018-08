Wenn man zu Kylie Jenners (21) Geburtstag eingeladen ist, lässt man sich in Sachen Geschenke am besten etwas richtig Besonderes einfallen! Am Freitag wurde der jüngste Kardashian-Jenner-Spross 21 Jahre alt – und hat damit in den USA die Volljährigkeit erreicht. Ein wichtiger Anlass, der gebührend gefeiert werden musste. Mit einer riesigen Party läutete die Reality-Ikone und Fast-Milliardärin das Erwachsenenalter ein. Klar, dass da die Geschenke der Gäste nicht weniger pompös ausfielen: Über ein Blumen-Kunstwerk freute sich Kylie besonders. Es soll mehrere tausend Dollar gekostet haben!

So scheute laut TMZ Kylies Freundin Yris Palmer keine Kosten und Mühen, um den Ehrentag des Models mit einem ganz und gar unkonventionellen Blumenstrauß zu bereichern. Aus mehr als tausend Rosen ließ sie ein echtes Kunstwerk anfertigen: Die Schnittblumen waren in Form eines roten Bechers gebunden, auf dem der aus Rosen bestehende Schriftzug "Absolut legal" prangte. Das Luxus-Präsent soll rund 5.000 Dollar gekostet haben.

Bei einer Gästeliste, auf der Namen wie Nicki Minaj (35), Winnie Harlow (24), Bella Hadid (21) oder auch The Weeknd (28) standen, ist es wohl verständlich, dass Kylies Freundin sich nicht lumpen lassen wollte und derart tief in die Tasche griff.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

Anzeige

Snapchat / kylizzle Screenshot aus Kylie Jenners Snapchat

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe und Kim Kardashian mit Kylie und Kendall Jenner und Kourtney Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de