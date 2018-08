Ihre Volljährigkeit feierte Kylie Jenner (21) im ganz großen Stil: Seit einigen Monaten hat sich das Leben der Jungunternehmerin ordentlich verändert. Erst im Februar erblickte ihre kleine Stormi das Licht der Welt. Seitdem ist der Keeping up with the Kardashians-Star zur richtigen Vollblut-Mami mutiert. Doch an ihrem 21. Geburtstag ließ es die blondierte Beauty so richtig krachen: Mit ihrer Familie und einigen Stars feierte Kylie ihren Ehrentag!

Via Instagram nahm der gesamte Kardashian-Jenner-Klan seine Fans bei der wilden Sause der jungen Mama mit – allen voran Kim Kardashian (37). Die Gattin von Kanye West (41) posierte in ihrer Story mit prominenten Gesichtern wie Rapperin Nicki Minaj (35) oder dem Model Winnie Harlow (24). Des Weiteren war auch Kourtneys (39) Ex-Freund und Vater ihrer drei Kinder Scott Disick (35) zu der Party eingeladen. Für einen coolen Auftritt sorgte an diesem Abend kein geringerer als Kylies Freund Travis Scott (26) zusammen mit Komiker Dave Chapelle (44).

Natürlich schlossen sich auch ihre Geschwister Kendall (22), Kourtney und Khloe (34) sowie Momager Kris Jenner (62) der feierwütigen Partymeute an. Auch ihr berühmtes Elternteil Caitlyn Jenner (68) war mit von der Partie und ließ sich in einigen Insta-Aufnahmen von Kim erspähen. Damit hat der Partymarathon wohl erst begonnen. Wie ein Insider Radar Online verriet, soll das Geburtstagskind ganze fünf Feten organisiert haben.

GIOVANNI/ MEGA Kim Kardashian

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner an ihrem 21. Geburtstag

Instagram / khloekardashian Khloe und Kim Kardashian mit Kylie und Kendall Jenner und Kourtney Kardashian

