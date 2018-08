Ab jetzt will die diesjährige Bachelorette andere Saiten aufziehen: Nachdem in der vergangenen Folge der Kuppelshow Rafi Rachek und Stefan Gritzka keine Rose von Nadine Klein (32) haben wollten und freiwillig die Koffer packten, nimmt sich die Münchnerin für die kommende Woche vor, die Zügel fester in die Hand zu nehmen und stärker auszusieben – und das soll nicht erst in der Nacht der Rosen geschehen, in der ohnehin entschieden wird, welcher der Liebesanwärter die Heimreise antreten muss. Der Plan: Nach einem Doppel-Date schickt sie einen Kandidaten knallhart nach Hause!

"Was ihr nicht wisst, ist, dass ich mich heute komplett von einem verabschieden muss!", verrät Nadine laut der Sendungsvorschau auf RTL den zwei verdutzten Rosenboys Eddy Mock und Brian Dwyer in der nächsten Episode. Vor allem der Lockenkopf Eddy dürfte enttäuscht sein, sollte sich die 32-Jährige gegen ihn entscheiden. "Ich erwarte ab einem gewissen Punkt auch, dass die Frau auf mich zukommt", war er sich sicher, nachdem die Rosenlady ihn in der vergangenen Woche auf kein Date mitnehmen wollte.

Doch auch der gelernte Maler und Lackierer Brian dürfte sich über einen Blitz-Exit ärgern. Immerhin hatte er erst kürzlich die Gelegenheit, Nadines besten Kumpel Tobi im TV kennenzulernen. Die beiden Männer unterhielten sich bei dem Treffen in einer Brauerei angeregt miteinander und auch hinterher schwärmte Brian über Tobi in den höchsten Tönen auf Instagram – sicher bereits ahnend, dass man sich mit ihm gut stellen muss, um überhaupt eine Chance bei der Wahl-Berlinerin zu haben.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de

MG RTL D Nadine Klein in Folge zwei von "Die Bachelorette"

Anzeige

MG RTL D Eddy Mock, "Die Bachelorette"-Kandidat 2018

Anzeige

MG RTL D Tobi, Nadine, Brian, Stefan, Kevin, Alex und Dave in der vierten Folge von "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de