Vor zwei Monaten kam Eliana Sofia, die Tochter von Modelmama Anna Maria Damm (22), zur Welt. Seitdem hält die beliebte Influencerin ihre Fans immer wieder mit süßen Schnappschüssen und Videos aus ihrem Leben als Mutter auf dem Laufenden. Seinen ersten innerdeutschen Flug hat der goldige Wonneproppen bereits hinter sich. Nun feiert Eliana die nächste Premiere: Zum ersten Mal macht die Kleine Urlaub im Ausland!

"Wir sind jetzt am Flughafen und warten, bis wir einchecken können", verriet die glückliche Neumama in ihrer Instagram-Story. Obwohl der Flug ziemliche Verspätung hatte, ließ sich Anna Maria nicht stressen. Immerhin wurde Eliana von der ganzen Familie bespaßt und liebkost. In ihrem rosafarbenen Hello-Kitty-Outfit lag das Baby ganz entspannt auf dem Schoß seiner Oma, ließ sich die Flasche geben und schlief dabei seelenruhig ein.

Inzwischen ist der sechsköpfige Reisetrupp auf Mallorca angekommen und genießt die hochsommerlichen Temperaturen. Bei 33 Grad und Sonne pur lässt es sich die gesamte Familie auf der Terrasse gut gehen und kühlt sich im hauseigenen Pool ab. Dieser offensichtlich erholsame Ausflug wird Anna Maria sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben.

Instagram / annamariadamm Eliana Sofia, Anna Maria Damm und Julian Gutjahr

Instagram / annamariadamm Eliana Sofia, Tochter von Anna Maria Damm

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr, Eliana Sofia und Anna Maria Damm auf Mallorca 2018

