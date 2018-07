Vor etwa einem Monat bekam Anna Maria Damm (22) ihr erstes Kind mit ihrem Freund Julian Gutjahr (22). Eliana Sofia ist der ganze Stolz der beliebten Influencerin. Deshalb lässt die glückliche Neu-Mama ihre Fans auch stetig an ihrem Leben mit der Kleinen teilhaben. Nun war sie zum ersten Mal mit ihrem Töchterchen im Flugzeug unterwegs und konnte aufgeregter nicht sein!

"Auf nach Berlin! Das ist das erste Mal, dass ich mit meinem Baby fliege!", schrieb die 22-Jährige auf Instagram. Auf ihrem neuesten Foto hält sie ihr schlafendes Kind in den Armen und lächelt zufrieden in die Kamera. Warum Anna Maria mit ihrer Schwester Katharina von Stuttgart nach Berlin gereist ist, ließ das YouTube-Sternchen noch unkommentiert. Dass Eliana Sofia vor dem Start allerdings tief und fest schlief, hätte ihre Mama anscheinend nicht erwartet.

In ihrer Instagram-Story äußerte die gebürtige Baden-Württembergerin vor dem Flug einige Bedenken: "Ich bin megagespannt, wie für sie der Flug sein wird und ob sie heulen wird oder nicht. [...] Man will ja auch andere Leute nicht nerven." Bisher sieht es aber so aus, als habe sich Anna Maria unnötige Sorgen gemacht.

Instagram / annamariadamm Eliana Sofia, Tochter von Anna Maria Damm

Instagram / annamariadamm Tochter Eliana Sofia und Anna Maria Damm

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damms Baby Eliana

