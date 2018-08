Diesen Geburtstag wird er wohl nicht so schnell vergessen! Gut gelaunt und mit seiner ganzen Familie feierte der Schauspieler Chris Hemsworth (35) gestern seinen 35. Ehrentag. Seine Frau Elsa Pataky (42), mit der er seit acht Jahren verheiratet ist, hatte sogar einen Geburtstagskuchen für ihn organisiert – doch der wurde dem "Marvel"-Star zum Verhängnis: Chris' vierjähriger Sohn spielte ihm einen Streich, den er sicher noch lange in Erinnerung behalten wird!

Auf Instagram postete der gebürtige Australier ein Foto von sich und seiner Liebsten. Die beiden strahlen in die Kamera, vor ihnen steht eine mit Sahnehäubchen und Erdbeeren verzierte Geburtstagstorte samt fünf brennenden Kerzen. "Nachdem dieser Schnappschuss entstanden war, hat mich mein Sohn brutal von hinten angegriffen [...] und meinen Kopf in die brennenden Kerzen geknallt", schilderte Chris das Unglück. Am rechten und linken Bildrand sind bereits die blonden Haare von Chris' Zwillingen zu sehen – das Unheil war da also schon fast vorherzusehen. Verletzt wurde der Thor-Darsteller beim unfreiwilligen Kontakt mit dem Feuer glücklicherweise nicht.

Unter dem Geburtstags-Schnappschuss gratulierten Chris auch viele Schauspielerkollegen. So wünschten ihm unter anderem "Guardians of the Galaxy"-Star Chris Pratt (39), "Avengers"-Kollege Josh Brolin (50) und "Jumanji"-Koloss Dwayne "The Rock" Johnson (46) einen tollen Tag. Auch Schauspieler Liam Hemsworth (28) widmete seinem Bruder liebevolle Zeilen. "Herzlichen Glückwunsch, Chris. [...] Du bist mein Held!", schrieb er.

Instagram / elsapatakyconfidental Chris Hemsworth mit seinen Zwillingen

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth mit seinen Söhnen Tristan und Sasha

Robyn Beck/AFP/Getty Images Liam und Chris Hemsworth auf der Premiere von "Vacation – Wir sind die Griswolds"

