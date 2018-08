Sie schwebt wieder auf Wolke sieben! Tatjana Gsell (47) hat schon einige Liebesbeziehungen hinter sich. Während ihrer Dschungelcamp-Teilnahme Anfang des Jahres plauderte das Model noch seine schlimmsten Männergeschichten aus: So sei sie einst mit einem Sexsüchtigen, mit einem Psycho und mit einem Alkoholabhängigen zusammen gewesen. Nach diesen herben Enttäuschungen probiert es Tatjana nun erneut. Sie gab jetzt bekannt, sich einen Sport-Manager geangelt zu haben!

Wie Bild berichtet, handelt es sich bei Tatjanas neuer Flamme um Bernd Trendelkamp. Der 54-Jährige ist aktueller Manager von Box-Champion Manuel Charr (33). Nachdem Tatjana zuvor ein gutes halbes Jahr Single gewesen war, sprang zwischen ihr und Bernd bei einem Sport-Event der Funke über. "Wir haben uns vor einigen Monaten auf einer Boxveranstaltung in München getroffen. Es hat sich so entwickelt", verriet Tatjana in dem Zeitungsinterview.

Ob sie in Bernd endlich ihren Mr. Right gefunden hat? Dem TV-Sender RTL erzählte Tatjana Ende Februar, dass sie vor allem einen Anspruch an ihren Zukünftigen habe: ein prall gefülltes Konto! "Ich möchte keinen Mann mehr finanzieren. Weil ich das jetzt zwei, dreimal hinter mir habe und das brauche ich jetzt nicht mehr", sagte die Blondine damals.

Sonstige Tatjana Gsell am Frankfurter Flughafen

WENN.com Tatjana Gsell bei ihrer Dschungelcamp-Ankunft

Instagram / tatjana.gsell Tatjana Gsell

