Domenico hat endgültig genug von Evelyns öffentlichen Sticheleien! Eigentlich galten Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco als das Bachelor in Paradise-Traumpaar. Das Kuppelshow-Pärchen sprach sogar bei öffentlichen Auftritten immer wieder vom Heiraten und Zusammenziehen. Seit rund einer Woche ist das jedoch Geschichte: Denn Evelyn enthüllte, dass Domenico zusammen mit einer anderen Frau ein Kind erwartet. Zudem wirft die Blondine ihrem Ex nun vor, sie die ganze Zeit betrogen zu haben. Von den öffentlichen Anschuldigungen hat Domenico jetzt endgültig genug: Er feuert mit einem klaren Social-Media-Statement zurück!

Auf Instagram teilte der Italiener nun einen langen Text, in dem er seine Sicht auf die Dinge klarstellt: "Ich möchte mich von dieser Medien-Schlammschlacht distanzieren, deshalb mein letzter Post zu diesem Thema", schrieb Domenico. Er beharrt weiter darauf, nicht zweigleisig gefahren zu sein und ehrliche Gefühle für Evelyn gehabt zu haben. Weil er absolut zu seinem Kind stehen will, habe er sich aber natürlich mit der Mutter seines ungeborenen Kindes getroffen. Für das Verhalten seiner Verflossenen hat Domenico mittlerweile kein Verständnis mehr: "Ich finde es nach wie vor schade, dass Evelyn diesen Weg über diese Plattform nimmt, anstatt mit mir persönlich darüber zu reden. Wir haben einen Traum gelebt und ich bin sehr enttäuscht, dass dieser Traum jetzt zum Albtraum wird."

Indirekt wirft der Ex-Bachelorette-Kandidat der Blondine nun sogar vor, Schlagzeilen mit der Geschichte generieren zu wollen: "Ich hoffe, Evelyn wird irgendwann mal wach. Ich könnte jetzt auch anfangen, dies und das zu erzählen und alles an die Presse zu verkaufen. [...] Es gibt Menschen, die schreien förmlich nach Aufmerksamkeit" Es sei für ihn noch nicht zu spät, diese Dinge aus der Welt zu schaffen. Zum Schluss bat Domenico seine Follower, die wilden Unterstellungen zu unterlassen. "Keiner von euch war dabei und sollte urteilen, nur weil er was in den Medien gelesen [...] hat", schrieb er.

Instagram / domenico_decicco_official Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco

Instagram / evelyn_burdecki Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, Reality-TV-Star

