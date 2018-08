Endlich gute Neuigkeiten von Baby Yuna! Lange mussten ihre Eltern, das Goodbye Deutschland-Paar Sarah und Marco Held, um das Leben ihrer kleinen Prinzessin bangen: Mit nur drei Monaten wurde bei ihr Leukämie diagnostiziert. Daraufhin gab das Auswanderer-Duo seine Wahlheimat Spanien auf und zog nach Jena, wo Yuna mit einer Antikörpertherapie behandelt wurde und sich einer Chemotherapie unterziehen musste. Der lange Kampf der kleinen Maus hat sich gelohnt: Inzwischen ist sie seit 100 Tagen krebsfrei!

Diese frohe Botschaft konnte am Ende der aktuellen Folge von "Goodbye Deutschland" verkündet werden. Das Kamera-Team der Aussteiger-Doku begleitete den Leidensweg der jungen Eltern: von der Schock-Diagnose bis zur erlösenden Nachricht, dass die verschiedenen Behandlungen erfolgreich waren. Diesen Triumph feierten Sarah und Marco vor Kurzem auch auf Facebook – aus der Sicht ihrer kleinen Kämpferin: "Ich bin jetzt schon ein Jahr alt. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben viele nicht daran geglaubt. Aber ich habe es geschafft!"

In der Tat hatten die Ärzte in Valenzia Yuna aufgegeben und sahen keine Chance auf eine Heilung. Doch die Eltern gaben ihr Töchterlein nicht auf: "Die Kleine ist einfach so stark und tapfer! Sie muss einfach leben", posteten sie Anfang Februar im Netz – und sie sollten recht behalten. Nun heißt es Daumen drücken, dass Yuna auch weiterhin krebsfrei bleibt!

Facebook / Yuna Josefina Sarah und Marco Held mit Tochter Yuna im Krankenhaus

Anzeige

Facebook / Yuna Josefina Marco Held und seine Tochter Yuna Josefina

Anzeige

Facebook / tapferes.mausebaby Yuna Josefina, Baby vom "Goodbye-Deutschland"-Paar Sarah und Marco Held

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de