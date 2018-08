Diese Turteltauben sind einfach Zucker! Die Rede ist von Philipp Stehler (30) Pamela Gil Marta, die sich vor einigen Wochen bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt hatten. Seitdem sind die beiden unzertrennlich, auch ihre Fernbeziehung – der Ex-Bachelorette-Kandidat lebt in Berlin, Pam in Nürnberg – ändert daran nichts. Wenn sie sich nicht persönlich sehen, erklären sie sich einfach via Social Media ihre Liebe – und das seit Kurzem nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Spanisch!

"Distanz kann Küsse oder Umarmungen verhindern, aber niemals Gefühle", schmachtete die in der Dominikanischen Republik geborene Pamela auf ihrem Instagram-Profil los. Allerdings wird nicht jeder diese liebevollen Worte verstanden haben, denn sie sind auf Spanisch verfasst worden! Bei Philipp kam die Message hingegen an, denn er kommentierte auf Spanisch zurück: "Da hast du recht." Damit ist der Fitnessliebhaber allerdings mit seinem Latein – Entschuldigung, mit seinem Spanisch – am Ende. Das will seine Liebste jetzt ändern. "Er kann es nicht sprechen, aber er wird es mit mir lernen", erklärte sie den neugierigen Followern. Damit ist wohl klar, was beim nächsten Wiedersehen auf dem Programm steht!

Obwohl das Paar nicht in derselben Stadt wohnt, tut das der Stimmung keinen Abbruch – im Gegenteil: Die zwei kommen super mit ihrer Fernbeziehung klar. "Wir sehen uns ganz oft. Aber es funktioniert ganz gut, finde ich", verriet die brünette Beauty neulich im Promiflash-Interview.

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Marta und Philipp Stehler auf Ibiza

Anzeige

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Marta, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Marta und Philipp Stehler, Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de