Lassen sich Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) jetzt doch etwas mehr Zeit? Vor wenigen Wochen gaben die beiden völlig überraschend ihre Verlobung bekannt. Nachdem ihre Beziehung 2016 in die Brüche gegangen war, fanden sie im Juni 2018 wieder zueinander. Nur einen Monat später machte der Sänger dem Model einen Heiratsantrag. Die Hochzeit will der Chartstürmer aber offenbar in Ruhe planen: Dieses Jahr wird er jedenfalls nicht mehr vor den Traualtar treten!

Nach der Blitzverlobung von Justin und Hailey haben viele Fans damit gerechnet, dass sich die beiden dann auch bereits in wenigen Wochen das Jawort geben werden. Doch jetzt will TMZ von einem Insider erfahren haben: Das Paar wird frühestens nächstes Jahr heiraten. Die Turteltauben sehen wohl schlichtweg keinen Grund darin, ihre Trauung zu überstürzen. Wie die Quelle weiter ausführte, hätten sie sich mit ihrer Verlobung bereits eindeutig zu ihrer Liebe bekannt und das sei schließlich das Wichtigste.

Der Informant möchte zudem wissen, dass der Antrag keineswegs ein spontaner Einfall war: "Justins ist seit langer Zeit in Hailey verliebt, seine Entscheidung kam also nicht aus heiterem Himmel", erklärt er. Demnach hätten sich die beiden in den vergangenen Jahren immer wieder einmal gedatet – die Öffentlichkeit habe davon nur nichts mitbekommen.

ZapatA/MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

Anzeige

PC / MEGA TheMegaAgency.com Justin Bieber in New York City

Anzeige

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in den Straßen von New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de