Schwebt Paris Jackson (20) schon wieder auf Wolke sieben? Einige Monate lang wurde gemunkelt, dass die Tochter von Michael Jackson (✝50) in einer Beziehung mit dem Topmodel Cara Delevingne (26) sein soll. Im Juni wurde dann bekannt, dass die beiden wohl doch nicht so große Lust auf etwas Festes gehabt haben. Vielleicht hat Paris ihre Meinung in Beziehungsdingen jetzt aber geändert, denn sie soll angeblich einen neuen Liebsten gefunden haben: Bei der 20-Jährigen und ihrem Bandkollegen Gabriel Glenn soll mehr als nur die musikalische Begabung harmonieren!

Am Samstag zelebrierte Paris' neue Band The Soundflowers ihren zweiten Live-Auftritt in Los Angeles. Doch die Sängerin und ihr Bandpartner Gabriel lieferten anscheinend nicht nur auf der Bühne richtig ab, sondern den Paparazzi auch ordentlich Foto-Motive vor und nach der eigenen Show. Wie mehrere Bilder vom Event zeigen, wurde beim Duo ordentlich geturtelt. Ganz verliebt schmust sich Paris an die Wange ihres Gabriels, auf der Bühne beugt sich der Langhaar-Träger sogar zu seiner Kollegin hinunter, um ihr einen Kuss zu geben.

Ein offizielles Statement der beiden zum aktuellen Beziehungsstatus gibt es bisher nicht. Die Bilder dürften aber beweisen: Paris und Gabriel scheinen sich zumindest sehr nahe zustehen. Vielleicht äußert sich das Model aber bald selbst zu den Gerüchten, schließlich gab sie erst kürzlich öffentlich bekannt, dass zwischen ihr und Cara zwar etwas lief – die beiden aber nie exklusiv gewesen seien.

Marksman / MEGA Paris Jackson und Gabriel Glenn in Los Angeles

Marksman / MEGA Paris Jackson und Gabriel Glenn in Los Angeles

Instagram / parisjackson Paris Jackson und Cara Delevingne, Models

