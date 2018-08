Schock-Nachrichten für das britische Königshaus! Queen Elizabeth II. (92) muss den Verlust einiger Familienmitglieder beklagen. Die Schwägerin ihrer Großnichte Lady Helen Taylor (54) – die Tochter des Herzogs von Kent, Prinz Edward (82) – ist mit ihrer Tochter in Südafrika tödlich verunglückt. Louise Sword war mit ihrem Mann und den zwei Kindern im Urlaub und geriet bei einer Safari bereits vergangene Woche in einen schweren Unfall.

Wie express.co.uk berichtete, waren Louise, ihr Ehemann Alistair, die 13-jährige Tabitha und der elfjährige Benjamin im Auto unterwegs, als ein Fahrer auf der Überholspur plötzlich zum Stehen kam und eine Frau in einem Mercedes dahinter zum Ausweichen auf die Gegenfahrbahn zwang. Sie kollidierte frontal mit dem Auto der Familie Sword. Alle Insassen seien zwar angeschnallt gewesen, doch noch am Unfallort starb Tabitha. Ihre Mutter wurde ins Krankenhaus gebracht und erlag dort ihren Verletzungen. Auch die Mercedes-Fahrerin überlebte nicht.

Mann und Sohn konnten aus dem Autowrack geschnitten werden, befinden sich derzeit in einem kritischen, aber stabilen Zustand in einer Klinik. Am Wochenende sollen Verwandte vor Ort eingetroffen sein. Ob auch Lady Helen darunter ist, bleibt weiter unklar.

Getty Images Lady Helen Taylor und ihr Ehemann Timothy bei der Hochzeit von Prinz William und Herzogin Kate

Getty Images Lady Helen Taylor und Prinz Edward

Chris Jackson/Getty Images Die britische Königsfamilie beim Trooping The Colour 2018



