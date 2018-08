Was ist nur mit Bobby Anne Baker (48) los? Ihre unterkühlte Art im Sommerhaus der Stars dürfte nicht nur Patricia Blancos (47) Aufmerksamkeit erregt haben. Immerhin gab es zwischen Bert Wollersheim (67) und seiner Partnerin überhaupt keine Zärtlichkeiten – nach Abschluss des TV-Abenteuers ist auch endlich klar, warum. Bobby Anne packt bei der Reunion aus: Bert habe sie vor ihrem Einzug hintergangen!

Bei dem Zusammentreffen auf RTL bedauert die 48-Jährige: "Ich fühle mich so benutzt für dieses Haus, ich bin da nur für ihn hingegangen." Obwohl Bobby niemals in die Öffentlichkeit wollte, habe sie alleine Bert zuliebe eingewilligt – und den Schritt kurz vor der Abgabe ihres Handys bereut. Eine verdächtige WhatsApp-Nachricht habe ihr die Augen geöffnet. Durch diese Zeilen und einem von Bert geschriebenen Liebesbrief an Ginger Costello wurde ihr klar, dass ihr Schatz sie gleich nach dem Fernsehprojekt abschießen und eine Beziehung mit dem Erotikmodel anfangen würde.

Genau so ist es tatsächlich gekommen. "Dafür verachte ich dich", hetzte sie in der Show gegen ihren Ex. Davon wollte Bert aber nichts wissen: "Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich ein Mensch bin, der akzeptiert, wenn etwas nicht funktioniert und nicht beziehungstauglich ist."

MG RTL D / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello

Facebook / Bert Wollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello

