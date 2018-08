Liegt sie etwa im Sterben? Seit Jahren lebt Aretha Franklin (76) mit der Diagnose Krebs. Immer wieder musste die "Respect"-Interpretin in der Vergangenheit Konzerte krankheitsbedingt absagen oder verschieben. Nach 57 Jahren im Rampenlicht ging die First Lady of Soul im Jahr 2017 schließlich offiziell in den Ruhestand. Doch nun folgte die schreckliche Nachricht: Familie und Freunde bangen derzeit offenbar um das Leben der Musikerin. Berichten zufolge soll es nicht gut um sie stehen!

Bereits 2010 hieß es Medienberichten zufolge, dass die 18-fache Grammy-Gewinnerin an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sei. Damals wurde unter Berufung auf Angehörige allerdings auch vermeldet, dass die Soul-Diva eine rettende Operation gut überstanden habe. Eine endgültige Genesung schien dennoch nicht in Sicht. Inzwischen soll es der Singer-Songwriterin sogar so schlecht gehen, dass ihr ihre Ärzte nur noch Stunden zu leben geben. Laut Radar Online wachen ihre Familie und Freunde an ihrem Krankenbett und bitten daher um Privatsphäre und Diskretion. Fans werden von ihre Angehörigen gebeten, Aretha in ihre Gebete einzuschließen.

Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs handelt es sich um eine besonders heimtückische Form des Krebses. Auch Schauspieler und Frauenschwarm Patrick Swayze (✝57) verstarb im September 2009 nach anderthalb Jahren an der Erkrankung. Der Dirty Dancing-Darsteller wurde nur 57 Jahre alt.

