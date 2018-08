Wird Jan Ullrich (44) sein exzessiver Lebensstil zum Verhängnis? Der ehemalige Radprofi scheint finanziell noch immer gut aufgestellt zu sein, er lebt in einer Luxusfinca auf Mallorca. Doch auch Alkohol und Drogen sollen seinen Alltag bestimmen. In den vergangenen Wochen hatte der Sportler gleich mehrfach Ärger mit der Polizei. Jetzt soll er eine Therapie in einer Entzugsklinik machen. Trotz seiner Skandale muss er sich um Geld allerdings keine Sorgen machen.

Nachdem ein Dopingskandal seiner erfolgreichen Karriere ein Ende setzte, soll Jan ein geschätztes Vermögen von 20 Millionen Euro gehabt haben. Durch Werbeverträge, Vorträge und die Organisation von Rad-Camps flossen die Moneten weiterhin in seine Kasse. Wie Bild berichtete, wurden bei einem Prozess wegen eines Autounfalls 2017 seine Finanzen offen gelegt. Demnach verdiene der 44-Jährige monatlich noch rund 8.800 Euro und habe ein Privatvermögen im hohen einstelligen Millionenbereich.

Wie teuer Jan der Vorfall vom Freitag noch zu stehen kommt, bleibt abzuwarten. Er wurde von der Polizei festgenommen, nachdem er in einem Luxushotel in Frankfurt gegenüber einer Escort-Dame handgreiflich geworden sein soll. Bisher verweigerte er die Aussage allerdings.

Starpress/WENN.com Jan Ullrich auf Mallorca

Getty Images / Mike Powell /Allsport Jan Ullrich bei der Tour de France 1997

WENN.com Jan Ullrich bei einem Event 2011

