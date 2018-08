Ob Saskia Atzerodt (26) diese Fotos im Nachhinein wohl bereut? Nachdem es um die ehemalige Bachelor-Kandidatin eher ruhig geworden war, sorgte die Blondine zuletzt für wilde Schlagzeilen: Denn Paparazzi erwischten die Reality-TV-Beauty beim innigen Schmusen mit Nico Gollnick (28) – obwohl der Unternehmer zu der Zeit noch happy mit seiner Liebsten Patricia Blanco (47) im Sommerhaus der Stars turtelte. Nach den Affären-Gerüchten äußerte jetzt auch Saskias ehemalige Sommerhaus-Konkurrentin Helena Fürst (44) ihre Meinung zum Thema: Sie verurteilt die angeblichen Liebhaber hart!

Auf ihrem Facebook-Kanal ließ die Fürstin kein gutes Haar an der Ex von Nico Schwanz: "Saskia ist einfach nur billig und armselig. Schmeißt sich an den Freund von Patricia ran und grinst dümmlich in die Kamera. Oh ja, Saskia, kannst voll stolz auf dich und deine 'Ehrlichkeit' sein. Ich wusste schon von der ersten Sekunde an, was du für eine bist!", holte die 44-Jährige zum Tiefschlag aus. Schon während ihrer eigenen Zeit in dem portugiesischen Ferienhaus hatte es zwischen den Frauen gekracht. Grund dafür war damals ein Streit, der in fiesen Beleidigungen ausartete – und das scheint die einstige Dschungelcamp-Insassin noch nicht überwunden zu haben.

Während Nico eine Liebelei mit der Blondine beim großen Wiedersehen nach dem Fernsehfinale noch abgestritten hatte, legte Saskia bei Extra schließlich die Karten auf den Tisch: "An diesem Abend ist es auch zu einem Kuss gekommen. Es hat sich in dem Moment schön angefühlt. Ja, da ist auch mehr gelaufen als nur ein Kuss!", erklärte sie.

MG RTL D / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Nico Gollnick und Patricia Blanco

MG RTL D Helena Fürst bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt

