Jason Statham (50) und Rosie Huntington-Whiteley (31) werden sich endlich trauen! Seit zwei Jahren sind der Actionschauspieler und das Model bereits verlobt. Eigentlich wollte das Paar sich bereits im vergangenen Jahr das Jawort geben – doch die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Jack im Juni 2017 brachte ihre Pläne durcheinander. Nun steht der nächste Termin endlich fest: Jason und Rosie werden in wenigen Monaten heiraten!

Das berichtete das Onlinemagazin Mail on Sunday. Für das romantische Event, das auf ihrem Anwesen in den Hollywood Hills stattfinden soll, haben der Filmstar und die Beauty sich ein ganz besonderes Datum ausgesucht – Rosie und Jason werden am 31. Dezember vor den Traualtar treten und somit eine Silvester-Hochzeit feiern! Wie viele Gäste genau die Turteltauben an der Zeremonie teilhaben lassen wollen, ist noch nicht bekannt. Es soll aber eine ziemlich große Sause werden!

Mit ihrer Heirat setzen Jason und Rosie ihrer achtjährigen Beziehung nun die Krone auf. Wie das Victoria's Secret Model kürzlich verriet, macht das Familienleben sie superhappy – auch wenn sie seit Jacks Geburt in ihrem Job nun oft kürzertreten und Kompromisse eingehen muss.

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham bei einer Veranstaltung in Hollywood, August 2018

Frazer Harrison / Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham bei einer Filmpremiere

Venturelli/Getty Images Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley bei der MET-Gala 2016

