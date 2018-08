Das Baby ist noch nicht mal auf der Welt, doch schon verzaubert es seine Eltern! Erst vor knapp zwei Monaten gab der Ex-One Tree Hill-Star Jana Kramer seine erneute Schwangerschaft bekannt. Sie und ihr Mann Mike Caussin (31) erwarten nach Töchterchen Jolie im November einen Jungen. Bereits zuvor hatte das Paar versucht, ein weiteres Kind zu bekommen und musste zwei Fehlgeburten verkraften. Dieses Schicksal und auch ein Fehltritt des ehemaligen Footballspielers vor rund zwei Jahren belasten die Ehe der beiden stark. Das ungeborene Kind soll die Eltern nun wieder enger zueinander gebracht haben!

Im Interview mit dem People-Magazin erklärte die 34-Jährige, dass man eine Ehe natürlich nicht retten könne, indem man Kinder bekommt. Aber das kleine Regenbogenbaby hätte die werdenden Eltern dazu gebracht, intensiver an ihrer Beziehung zu arbeiten: "Wir setzen ein Kind in die Welt, deshalb müssen wir füreinander da sein und weiter an unserer eigenen Heilung arbeiten, damit wir in der Lage sind, unserem Sohn das bestmögliche Umfeld zu bieten."

Kurz nach der Geburt ihrer Tochter trennte sich das Paar 2016 vorübergehend, da Mike seine Jana mehrfach betrogen hatte. Doch schon damals zeigte sich das Couple bereit, für seine Liebe zu kämpfen. Der Sportler begab sich in eine Klinik – angeblich, um sich wegen einer Sexsucht therapieren zu lassen.

Getty Images/ Michael Loccisano Ex-NFL-Spieler Mike Caussin & Schauspielerin sowie Sängerin Jana Kramer

Michael Tran / Freier Fotograf / Getty Images Jana Kramer mit ihrer Tochter

Leon Bennett / Freier Fotograf / Getty Images Jana Kramer in Los Angeles 2017

