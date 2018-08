Aretha Franklins (76) Freunde und Bewunderer müssen nun Abschied nehmen! Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass die weltberühmte Sängerin jetzt wegen ihrer schweren Krebserkrankung im Sterben liegt – Hospizhelfer sollen sie aktuell rund um die Uhr unterstützen. Bereits zahllose Fans widmeten dem Stimmwunder im Netz rührende und dankbare Zeilen. Auch er wollte noch letzte Worte an seine Freundin richten: Stevie Wonder (68) besuchte Aretha nun an ihrem Sterbebett!

Das berichtete das Onlinemagazin Us Weekly. Laut Arethas langjähriger Pressesprecherin Gwendolyn Quinn habe Stevie seine Musikerkollegin noch ein letztes Mal in ihrem Haus in Detroit aufgesucht, um Lebewohl zu sagen. Beide Stars gelten als große Legenden der Soulmusik und sollen einander sehr schätzen.

Auch Aerosmith-Frontsänger Steven Tyler (70) sendete der 76-Jährigen Abschiedszeilen: "Du erreichst mit deinem Stil und deiner Magie Millionen von Menschen. Gott steh dir bei. Ich denke an dich und bete für dich. Ich liebe dich, Aretha", schrieb er über das Onlinemagazin TMZ.

