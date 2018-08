Vor wenigen Tagen machten pikante Schnappschüsse die Runde: Saskia Atzerodt (26) wurde turtelnd mit Nico Gollnick (28) gesichtet – aber der ist eigentlich mit Sommerhaus der Stars-Partnerin Patricia Blanco (47) zusammen. Nach dem Finale der Spielshow machte die Blondine reinen Tisch und gab zu, dass mehr als nur ein Kuss zwischen ihr und Nico gelaufen sein soll. Die Netz-Reaktionen zu diesem Thema scheinen Saskia jetzt zu viel zu werden!

Schon kurz nach ihrem Geständnis machte Saskia ihrer Wut über die aggressiven Kommentare, die offenbar auf sie eingeprasselt sein müssen, Luft. "Hört auf zu urteilen, wenn ihr nicht die ganze Geschichte kennt! Ich habe nicht falsch gehandelt. Es wird immer Pro und Kontra geben", richtete sie sich in ihrer Instagram-Story an ihre Community. Am Tag nach der Offenbarung schien sich die Hate-Welle auch auf ihr Wohlbefinden auszuwirken: "Der größte Stress ist vorbei, hoffe ich. Und auch mir geht der Stress an die Nieren oder auf den Magen." Was sie von den Hasskommentaren der User hält, machte sie mit einem weiteren Post deutlich. "Mein Profil, meine Regeln. Ich dulde keine Beleidigungen", stellte sie klar.

Nico hatte beim großen Wiedersehen der "Sommerhaus der Stars"-Promi geleugnet, dass zwischen ihm und dem Playmate mehr gelaufen sei als nur ein netter Plausch unter guten Freunden. Für Saskia ist der Unternehmer damit raus ums Rennen um ihr Herz. "Eine Beziehung? Nein, danke! Wenn ein Mann nicht dazu steht, was er gemacht hat, wird er auch nie zu seiner Beziehung stehen", erklärte sie gegenüber Promiflash.

MG RTL D / Stefan Menne Nico Gollnick und Patricia Blanco, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2018

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Social-Media-Star

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt 2018

