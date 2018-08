Die Bachelorette Nadine Klein (32) verteilt ihre Rosen nicht ohne Hintergedanken an die liebeshungrigen Kandidaten! Traditionell endet jede Episode der Kuppelshow mit der Nacht der Rosen. Der Single-Mann, der nach dem Abend keine dornige Schnittblume überreicht bekommt, muss die Sendung verlassen. Hauptsache eine Blüte abstauben und dann klappt der Rest schon? Nicht mit Nadine: Für sie haben besonders zwei Rosen eine entscheidende Bedeutung!

Die Rosen-Taktik denkt sich die Wahl-Berlinerin aber erst aus, seitdem sie die Jungs besser kennt, wie sie im Bild-Interview verrät: "Anfangs war es mehr Zufall, wie ich die Rosen verteilt habe. Je weiter die Sendung voranschreitet, umso mehr Bedeutung bekommt das." Mittlerweile verkleinerte sich die Männer-Gruppe von 20 bereits auf neun, bei den ersten Gruppen- und Einzeldates lernte sie die potenziellen Traum-Partner kennen – die Reihenfolge der Blumen ist nun also nicht mehr zufällig. "Wenn jemand die letzte Rose bekommt, dann kann es bedeuten, dass ich mir nicht mehr so sicher bin. Ich vergebe die erste Rose gerne an jemanden, der mich in den letzten Tagen total positiv überrascht hat", erklärte sie dazu weiter.

Auf der Sympathie-Skala scheint demnach besonders Chris Kunkel weit oben zu stehen. Der Automobilkaufmann sahnte schon vor der Nacht der Rosen das duftende Ticket in die nächste Runde ab. Gedanken müsste sich dagegen Eddy Mock machen. Er heimste am vergangenen Mittwoch das letzte Blümchen ein. Fest steht nun bereits, dass der Lockenkopf Nadine bei einem Doppeldate zusammen mit Brian Dwyer näher kennenlernen darf – hinterher wird sie allerdings einen von beiden nach Hause schicken.

