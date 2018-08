Wie sehr fliegen die Kardashian-Fetzen tatsächlich? In der aktuellen Staffel von Keeping up with the Kardashians geht es in familiärer Hinsicht drunter und drüber. Das berühmte Schwestern-Trio Kim (37), Kourtney (39) und Khloe (34) gerät heftig aneinander. Auslöser des Ganzen war, dass Kourt sich allmählich von dem Gespann zu lösen versuchte. Aber wie viel ist wirklich an dem krassen TV-Zoff dran?

Wie ein Insider des Clans gegenüber Radar Online verriet, sei der Streit vor laufenden Kameras um einiges überspitzt worden. "Ihr Stress in dieser Staffel ist so überdramatisch und das wissen sie alle auch." Obwohl eine gewisse Portion Schauspielerei den Kardashian-Krieg aufbausche, stimme es aber sehr wohl, dass sich Kim, Kourtney und Khloe schon länger nicht mehr nahe stehen.

Angeblich haben Kourtney und Khloe mittlerweile schon gar keine Lust mehr auf die Show, was nur noch mehr Input für gefakte Krallenkämpfe biete. Das sei für ihre Managerin und Mama Kris Jenner (62) ein gefundenes Fressen. "Kris liebt jede Minute davon", ist sich die Quelle sicher.

Getty Images / Dave Kotinsky Kim, Kourtney und Khloe Kardashian bei einem Generation NXT Charity-Event 2014

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Kourtney Kardashian

Frederick M. Brown / Getty Images Kris Jenner, Reality-TV-Star

